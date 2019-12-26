PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У басейні готелю в Іспанії потонули 9-річна дівчинка, її батько та брат

У басейні іспанського готелю потонула дев’ятирічна дівчинка, а також її батько та старший брат, які кинулись їй на порятунок.

У басейні готелю в Іспанії потонули 9-річна дівчинка, її батько та брат

У басейні іспанського готелю Club La Costa World потонула дев’ятирічна британська дівчинка, а її 52-річний батько та 16-річний брат, які кинулись їй на допомогу.

Батьки дівчинки перебували у своєму номері, коли до них прийшла їхня старша 12-річна дочка і розповіла, що у сестри виникли “проблеми під водою”.

Батько та син побігли до басейну та стрибнули у воду. Живими вибратися звідти їм не вдалося.

У басейні готелю в Іспанії потонули 9-річна дівчинка, її батько та брат / 4 фотографии

Чоловік, який намагався надати першу медичну допомогу і робив потонулим штучне дихання, каже, що мати сімейства весь цей час зберігала спокій і молилася за те, аби її чоловік і діти повернулися до життя.

– Вона була спокійна. Вона торкалась їхніх тіл. Вона продовжувала молитися навіть після того, як приїхали лікарі та перестали намагатися їх оживити, – розповідає свідок.

Точна причина загибелі трьох осіб поки залишається невідомою.

Читайте: Шестеро людей загинули внаслідок вибуху газу у Польщі

На трупах не було виявлено слідів зовнішніх пошкоджень. Патологоанатоми також не знайшли жодних ознак отруєння.

Слідство вважає, що через технічну несправність система насосів у басейні могла перетворитися на смертельну пастку, яка не дозволяла людям виринути на поверхню.

Водолази знайшли в трубі купальну шапочку дівчинки. Однак після перевірки поліція дозволила знову відкрити басейн, визнавши його безпечним для туристів.

Раніше у Криму втопилися чемпіонка та віце-чемпіонка світу з кікбоксингу.

Фото: Daily Mail

Джерело: Daily Mail

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Провів бій і через два дні отримав кулю: в США вбили кубинського боксера
Провів бій і через два дні отримав кулю: в США вбили кубинського боксера
Сан-Мамес стадион в Бильбао стадион Евро 2020
Не грайте з Країною Басків! В Іспанії сепаратисти протестують проти Євро-2020
Емануель Унгаро
Помер відомий французький модельєр Емануель Унгаро
Померла дівчина Джеймса Бонда Клодін Оже
Померла дівчина Джеймса Бонда Клодін Оже
Мопс дядько Пес
Помер Мопс дядько Пес – відомий стрімер та зек-блогер
В урядовому кварталі Києва померла людина
В урядовому кварталі Києва померла людина
Роман Зозуля
Ми з тобою, ти справжній патріот! Зеленський підтримав Романа Зозулю
Андрей Павелко
Павелко закликає розслідувати інцидент з образами на адресу Зозулі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка