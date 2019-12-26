У басейні іспанського готелю потонула дев’ятирічна дівчинка, а також її батько та старший брат, які кинулись їй на порятунок.

У басейні іспанського готелю Club La Costa World потонула дев’ятирічна британська дівчинка, а її 52-річний батько та 16-річний брат, які кинулись їй на допомогу.

Батьки дівчинки перебували у своєму номері, коли до них прийшла їхня старша 12-річна дочка і розповіла, що у сестри виникли “проблеми під водою”.

Батько та син побігли до басейну та стрибнули у воду. Живими вибратися звідти їм не вдалося.















У басейні готелю в Іспанії потонули 9-річна дівчинка, її батько та брат / 4 фотографии

Чоловік, який намагався надати першу медичну допомогу і робив потонулим штучне дихання, каже, що мати сімейства весь цей час зберігала спокій і молилася за те, аби її чоловік і діти повернулися до життя.

– Вона була спокійна. Вона торкалась їхніх тіл. Вона продовжувала молитися навіть після того, як приїхали лікарі та перестали намагатися їх оживити, – розповідає свідок.

Точна причина загибелі трьох осіб поки залишається невідомою.

Читайте: Шестеро людей загинули внаслідок вибуху газу у Польщі

На трупах не було виявлено слідів зовнішніх пошкоджень. Патологоанатоми також не знайшли жодних ознак отруєння.

Слідство вважає, що через технічну несправність система насосів у басейні могла перетворитися на смертельну пастку, яка не дозволяла людям виринути на поверхню.

Водолази знайшли в трубі купальну шапочку дівчинки. Однак після перевірки поліція дозволила знову відкрити басейн, визнавши його безпечним для туристів.

Раніше у Криму втопилися чемпіонка та віце-чемпіонка світу з кікбоксингу.

Фото: Daily Mail