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Факти / Надзвичайні події

У Чехії в ДТП потрапив двоповерховий автобус із 70 дітьми

У Чехії 9 лютого сталася ДТП за участю автобуса, який перевозив близько 70 дітей у віці від 15 до 18 років.

Внаслідок аварії одна людина отримала важкі травми, шість – травми середньої важкості, ще 62 – легкі поранення, повідомив речник служби з питань надзвичайних ситуацій.

ДТП сталася, коли водій двоповерхового автобуса з’їхав з дороги, після чого транспортний засіб перекинувся.

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На місці працюють бригади швидких та правоохоронці. Причини аварії поки не повідомляються.

Нагадаємо, ДТП за участю рейсового автобуса сталася на Одещині 6 лютого.

Джерело: NT.CZ

Фото: NT.CZ

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