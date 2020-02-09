У Чехії в ДТП потрапив двоповерховий автобус із 70 дітьми

У Чехії 9 лютого сталася ДТП за участю автобуса, який перевозив близько 70 дітей у віці від 15 до 18 років.
Внаслідок аварії одна людина отримала важкі травми, шість – травми середньої важкості, ще 62 – легкі поранення, повідомив речник служби з питань надзвичайних ситуацій.
ДТП сталася, коли водій двоповерхового автобуса з’їхав з дороги, після чого транспортний засіб перекинувся.
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На місці працюють бригади швидких та правоохоронці. Причини аварії поки не повідомляються.
Нагадаємо, ДТП за участю рейсового автобуса сталася на Одещині 6 лютого.
Джерело: NT.CZ
Фото: NT.CZ
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