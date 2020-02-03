3 лютого вдень у Кам’янському на Дніпропетровщині у ДТП потрапив автобус із учнями школи №22.

Ніхто з 20 дітей та двох учителів не постраждав.

Причиною аварії стала смерть 68-річного водія прямо за кермом під час руху. Попередньо, у чоловіка стався інсульт.







ДТП у Кам’янському: діти вистрибували на ходу з автобуса, в якому помер водій / 2 фотографии

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Некерований автобус зупинився тільки тоді, коли перетнув трамвайні колії та врізався у паркан супермаркету, що будується.

Нагадаємо, на Київщині водій у стані алкогольного сп’яніння потрапив у ДТП і заснув за кермом.

Джерело: Событие

Фото: Событие