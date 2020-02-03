ДТП у Кам’янському: діти вистрибували на ходу з автобуса, в якому помер водій

3 лютого вдень у Кам’янському на Дніпропетровщині у ДТП потрапив автобус із учнями школи №22.
Ніхто з 20 дітей та двох учителів не постраждав.
Причиною аварії стала смерть 68-річного водія прямо за кермом під час руху. Попередньо, у чоловіка стався інсульт.
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Некерований автобус зупинився тільки тоді, коли перетнув трамвайні колії та врізався у паркан супермаркету, що будується.
Нагадаємо, на Київщині водій у стані алкогольного сп’яніння потрапив у ДТП і заснув за кермом.
Джерело: Событие
Фото: Событие
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