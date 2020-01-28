Винесли цукор, яйця і два телефони: на Київщині обікрали пенсіонера-чорнобильця

На Київщині у селі Тарасівка злодії-рецидивісти обікрали 68-річного пренсіонера. Злочинці пробралися до будинку самотнього інваліда і побили чоловіка, який не може ходити і майже нічого не бачить.

Грабіжники винесли з будинку цукор, порошок та навіть яйця. Про те, що його побили, немічний господар зміг розповісти соціальній працівниці лише вранці.

Правоохоронцям вдалося затримати кривдників інваліда. Це – двоє товаришів із Білої Церкви. У село вони приїхали в гості.

Обоє раніше судимі за злочини пов’язані з обігом наркотиків та пограбуванням.

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Правоохоронці припускають, що зловмисники пробралися в дім діда, бо бракувало грошей на дозу. Свою вину визнав лише один затриманий.

– За скоєне чоловікам світить до восьми років тюрми. Ми перевіряємо їхню причетність до інших злочинів, – наголосили у поліції.

Раніше у Харкові загинув пенсіонер, який підірвав себе гранатою.