Прийняли за безхатька: на Тернопільщині лікарі відмовилися оглянути пенсіонера – він помер

Лікарі Чортківської лікарні, що на Тернопільщині, прийняли хворого пацієнта за безхатченка і відмовилися надавати йому допомогу.

76-річний військовий пенсіонер просидів 27 годин у приймальному відділенні, думаючи, що на нього звернуть увагу, але марно.

Коли стан хворого став критичним його госпіталізували до реанімації, але вже було занадто пізно – дідусь помер.

Напередодні чоловік гуляв парком, але спіткнувся і упав у рів, звідки не зміг піднятися. На ранок його помітив перехожий та викликав швидку, яка проігнрувала переохолодження пенсіонера.

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Медиків звільнили, а поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка.

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