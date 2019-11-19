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Факти / Надзвичайні події

На Хмельниччині чиновник прив’язав до авто собаку і протягнув його 1,5 км

У Хмельницькій області місцевий чиновник причепив до позашляховика собаку та протягнув його 1,5 кілометра.

На Хмельниччині чиновник прив’язав до авто собаку і протягнув його 1,5 км

Директор Державного архіву Хмельницької області та колишній заступник мера Володимир Байдич жорстоко покарав собаку, який вкусив його матір. Він прив’язав тварину до авто та протяг дорогою.

Спинили чоловіка у Красилівському районі Хмельницької області. Небайдужі домоглися того, щоб чоловік відв’язав собаку та викликали поліцію.

Пес сильно постраждав, але залишився живим. Наразі він перебуває під опікою волонтерів.

Читайте: У Полтаві на жінку напала зграя собак: поліція відбивалась сльозогінним газом

Увага! Кадри містять сцени жорстокості.

Раніше ми писали, що у Сумах студентки зняли на відео, як топили у колодязі кошенят.

Джерело: Надзвичайні новини

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