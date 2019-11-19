У Хмельницькій області місцевий чиновник причепив до позашляховика собаку та протягнув його 1,5 кілометра.

Директор Державного архіву Хмельницької області та колишній заступник мера Володимир Байдич жорстоко покарав собаку, який вкусив його матір. Він прив’язав тварину до авто та протяг дорогою.

Спинили чоловіка у Красилівському районі Хмельницької області. Небайдужі домоглися того, щоб чоловік відв’язав собаку та викликали поліцію.

Пес сильно постраждав, але залишився живим. Наразі він перебуває під опікою волонтерів.

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