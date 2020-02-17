Ледь не замерзло: на Черкащині п’яна матір забула на дорозі немовля

У містечку Монастирище випадкові перехожі, які опівночі поверталися додому з роботи, побачили посеред дороги притрушений снігом дитячий візочок, а в ньому – ледь живого 10-місячного малюка.
Виявляється, забула дитину за кількасот метрів від власного дому п’яна матір.
За словами сусідів, це не вперше, бо жінка часто прикладається до чарки.
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У родині четверо неповнолітніх дітей, а кілька років тому за трагічних обставин загинула п’ята маленька донька.
10-тимісячного хлопчика знову повернувся матері, а родину тільки зараз взяли на облік соціальні служби.
Нещодавно що на сміттєвому полігоні у Дніпрі знайшли мертву новонароджену дитину.
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