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Факти / Надзвичайні події

Лежало в пакеті серед сміття: на звалищі Дніпра знайшли мертве немовля

У Дніпрі на звалищі виявили мертве немовля у пакеті.

Лежало в пакеті серед сміття: на звалищі Дніпра знайшли мертве немовля

На сміттєвому полігоні Правобережний у Дніпрі знайшли мертву новонароджену дитину.

Тіло лежало в пакеті серед купи відходів на звалищі. Пакет знайшов один з працівників полігону. У ньому, замотаний у ганчірку, лежав новонароджений.

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На місце викликали бригаду швидкої допомоги. Причина смерті буде відома після проведення експертизи.

На місці події працювали оперативно-слідча група поліції, спеціаліст бюро судово-медичної експертизи і співробітники розшуку.

Однак поки правоохоронці ситуацію не коментують.

Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві жінка знайшла новонароджену дитину на зупинці громадського транспорту.

Джерело: Інформатор

Фото: Dreamstime

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