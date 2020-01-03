Лежало в пакеті серед сміття: на звалищі Дніпра знайшли мертве немовля

У Дніпрі на звалищі виявили мертве немовля у пакеті.
На сміттєвому полігоні Правобережний у Дніпрі знайшли мертву новонароджену дитину.
Тіло лежало в пакеті серед купи відходів на звалищі. Пакет знайшов один з працівників полігону. У ньому, замотаний у ганчірку, лежав новонароджений.
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На місце викликали бригаду швидкої допомоги. Причина смерті буде відома після проведення експертизи.
На місці події працювали оперативно-слідча група поліції, спеціаліст бюро судово-медичної експертизи і співробітники розшуку.
Однак поки правоохоронці ситуацію не коментують.
Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаєві жінка знайшла новонароджену дитину на зупинці громадського транспорту.
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