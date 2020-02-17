Едва не замерз: на Черкасщине пьяная мать забыла на дороге младенца

В городе Монастырище случайные прохожие, которые в полночь возвращались домой с работы, увидели посреди дороги посыпанную снегом коляску, а в ней – едва живого 10-месячного малыша.

Оказывается, забыла ребенка в нескольких сотнях метров от собственного дома пьяная мать.

По словам соседей, это не первый раз, потому что женщина часто прикладывается к рюмке.

Читайте: Под Киевом женщина дома родила девочку и отнесла в лес – младенец умер

В семье четверо несовершеннолетних детей, а несколько лет назад при трагических обстоятельствах погибла пятая маленькая дочь.

10-месячная мальчика снова вернулся матери, а семью только сейчас взяли на учет социальные службы.

Недавно на мусорном полигоне в Днепре нашли мертвого новорожденного ребенка.