Під Києвом жінка вдома народила дівчинку і віднесла до лісу – немовля померло

У Фастові Київської області жінка вдома народила дівчинку, а потім замотала у ганчір’я, пішла до лісу і кинула немовля серед густих хащів.

За пологами і за тим, як мама позбувається немовляти, спостерігав її однорічний син. У цей час її чоловік дивився телевізор.

Плач дитини почули сусіди. Дівчинка народилася доношеною і абсолютною здоровою, проте медикам врятувати її не вдалося. Вона померла від переохолодження.

Сама жінка зараз у лікарні. Вона розповіла, що нібито не здогадувалася, що вагітна вже п’яте, а коли зненацька народила, то просто злякалася, що не потягне ще одну дитину.

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У жінки зараз троє дітей: доньки-школярки та однорічний син. Але є ще й четверта дитина. Вона так само безжально намагалася позбутися хлопчика – народила і покинула. На щастя, малюк вижив.

Родина вже кілька років на обліку у соціальних служб. Живуть у гуртожитку, де немає опалення, і лише нещодавно увімкнули світло.

Соцпрацівники кажуть, що допомагали сім’ї, але про останню вагітність не знали.

Дітей у жінки забрали. Вони зараз у лікарні.

Нещодавно на сміттєвому полігоні Правобережний у Дніпрі знайшли мертву новонароджену дитину.