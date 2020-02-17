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Факти / Надзвичайні події

Поки товариш грабував: на Київщині юнак порізав ножем та зґвалтував жінку

У Білій Церкві Київської області двоє парубків напали на перехожу. Один з них наніс кілька ударів ножем жінці у груди, а потім зґвалтував. Інший – спостерігав збоку, потім забрав у потерпілої мобільний телефон.

Поранена жінка, яка мешкала неподалік, змогла дістатись додому. Там вона викликала швидку та поліцію. Каретою швидкої допомоги 41-річну жительку Білої Церкви госпіталізували.

Згодом правоохоронці затримали місцевих жителів 18-ти та 19-ти років. Вони зізналися у скоєному.

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За цим фактом відкриті три кримінальних провадження: за ч. 1 ст. 186 (Грабіж), за ч. 1 ст. 187 (Розбій) та за ч. ст. 152 (Зґвалтування) КК України.

– Молодшому  зловмиснику, який викрав у жінки мобільний телефон, інкримінують грабіж. Його старший товариш підозрюється у вчиненні розбійного нападу та зґвалтуванні, – заявили у ГУ НП у Київській області.

Поки товариш грабував: на Київщині юнак порізав ножем та зґвалтував жінку / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Харкові поліція оперативно затримала підозрюваного у зґвалтуванні 14-річного хлопця.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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