У Білій Церкві Київської області двоє парубків напали на перехожу. Один з них наніс кілька ударів ножем жінці у груди, а потім зґвалтував. Інший – спостерігав збоку, потім забрав у потерпілої мобільний телефон.

Поранена жінка, яка мешкала неподалік, змогла дістатись додому. Там вона викликала швидку та поліцію. Каретою швидкої допомоги 41-річну жительку Білої Церкви госпіталізували.

Згодом правоохоронці затримали місцевих жителів 18-ти та 19-ти років. Вони зізналися у скоєному.

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За цим фактом відкриті три кримінальних провадження: за ч. 1 ст. 186 (Грабіж), за ч. 1 ст. 187 (Розбій) та за ч. ст. 152 (Зґвалтування) КК України.

– Молодшому зловмиснику, який викрав у жінки мобільний телефон, інкримінують грабіж. Його старший товариш підозрюється у вчиненні розбійного нападу та зґвалтуванні, – заявили у ГУ НП у Київській області.







Поки товариш грабував: на Київщині юнак порізав ножем та зґвалтував жінку / 2 фотографии

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