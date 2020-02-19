Масове отруєння у коледжі Тернополя: 12 учнів у лікарні

В їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою отруїлися 12 неповнолітніх учнів.

– 19 лютого до ДСНС надійшла інформація, що до інфекційного відділення Збаразької ЦРЛ з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 12 учнів (2003-2005 років народження), які вживали їжу в їдальні Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою, – йдеться у повідомленні.

Наразі у закладі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

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Нещодавно у Львівській області на гірськолижньому курорті у Славську 14 осіб отруїлися через харчування у готелі Рандеву.

Перед цим у Івано-Франківську зафіксували випадок отруєння семи студентів лавашем з курятиною.