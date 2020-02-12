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Відпочивали на курорті: у Славську отруїлися 14 людей, четверо з них – діти

У Львівській області на гірськолижньому курорті у Славську 14 осіб отруїлися через харчування у готелі Рандеву.

– 11 лютого у ДСНС надійшла інформація, що в Сколівську ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізували 14 осіб (з них чотири дитини), які харчувалися в готелі Рандеву, – зазначили у відомстві.

Читайте: У Франції десятки людей отруїлися на різдвяній службі

У селі Славське розташований гірськолижний курорт. Тепер там проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, у селищі Путила Чернівецької області на весіллі отруїлися 129 осіб, з яких 36 дітей.

Джерело: ДСНС

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