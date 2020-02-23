На ставку у селі Прудянка Харківської області 22 лютого стався нещасний випадок – під кригу провалився 80-річний чоловік.
Місцеві жителі намагались врятувати рибалку, але крига дуже крихка, тому довелося викликати рятувальників.
Водолази підняли тіло загиблого пенсіонера і передали правоохоронцям для проведення слідчих дій.
Також цього дня водолази ДСНС підняли з води тіло 58-річного чоловіка, який рибалив на Печенізькому водосховищі біля села Мартове.
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Під Харковом потонули двоє рибалок / 3 фотографии
Нещодавно троє 5-річних дітей втопилися у місцевому ставку в одному з сіл в Запорізькій області. Малолітні провалилися під лід.
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