На ставку у селі Прудянка Харківської області 22 лютого стався нещасний випадок – під кригу провалився 80-річний чоловік.

Місцеві жителі намагались врятувати рибалку, але крига дуже крихка, тому довелося викликати рятувальників.

Водолази підняли тіло загиблого пенсіонера і передали правоохоронцям для проведення слідчих дій.

Також цього дня водолази ДСНС підняли з води тіло 58-річного чоловіка, який рибалив на Печенізькому водосховищі біля села Мартове.

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Під Харковом потонули двоє рибалок / 3 фотографии

Нещодавно троє 5-річних дітей втопилися у місцевому ставку в одному з сіл в Запорізькій області. Малолітні провалилися під лід.