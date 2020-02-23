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Факти / Надзвичайні події

Під Харковом потонули двоє рибалок

На ставку у селі Прудянка Харківської області 22 лютого стався нещасний випадок – під кригу провалився 80-річний чоловік.

Місцеві жителі намагались врятувати рибалку, але крига дуже крихка, тому довелося викликати рятувальників.

Водолази підняли тіло загиблого пенсіонера і передали правоохоронцям для проведення слідчих дій.

Також цього дня водолази ДСНС підняли з води тіло 58-річного чоловіка, який рибалив на Печенізькому водосховищі біля села Мартове.

Читайте: На Львівщині чотири рибалки провалилися під лід, один з них помер у швидкій

  • Під Харковом потонули двоє рибалок
  • Під Харковом потонули двоє рибалок
  • Під Харковом потонули двоє рибалок
  • Під Харковом потонули двоє рибалок
  • Під Харковом потонули двоє рибалок
  • Під Харковом потонули двоє рибалок
Під Харковом потонули двоє рибалок / 3 фотографии

Нещодавно троє 5-річних дітей втопилися у місцевому ставку в одному з сіл в Запорізькій області. Малолітні провалилися під лід.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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