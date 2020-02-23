На пруду в селе Прудянка Харьковской области 22 февраля произошел несчастный случай – под лед провалился 80-летний мужчина.

Местные жители пытались спасти рыбалку, но лед очень хрупкий, поэтому пришлось вызывать спасателей.

Водолазы подняли тело погибшего пенсионера и передали правоохранителям для проведения следственных действий.

Также в этот день водолазы ГСЧС подняли из воды тело 58-летнего мужчины, который рыбачил на Печенежском водохранилище возле села Мартово.

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Под Харьковом утонули двое рыбаков / 3 фотографии

Недавно трое 5-летних детей утонули в местном пруду в одном из сел в Запорожской области. Малолетние провалились под лед.