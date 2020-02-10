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Факти / Надзвичайні події

На Львівщині чотири рибалки провалилися під лід, один з них помер у швидкій

У Львівській області на водоймі поблизу села Новий Яр рибалки провалились під лід та намагаються врятуватись.

– Про подію правоохоронців повідомив очевидець трагедії, котрий разом з іншими чоловіками відразу кинувся на допомогу рибалкам. Вони витягнули їх з води, надали домедичну допомогу, зняли з них мокрий одяг та розпалили на березі багаття для обігріву, – розповіли у поліції.

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Рибаками виявилися 35-річний львів’янин, 34-річний житель Городоцького району та двоє мешканців Вінницької області віком 24 та 34 роки. Троє з них госпіталізовані, четвертий – старший із вінничан, помер дорогою до лікарні через переохолодження.

Раніше Факти ICTV писали, що троє 5-річних дітей втопились у місцевому ставку в одному з сіл в Запорізькій області. Малолітні провалилися під лід.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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