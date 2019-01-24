Як не отруїтися чадним газом: 4 правила, які врятують життя

Уже семеро загиблих з початку року. У Львові почастішали випадки отруєння чадним газом.

Лише за січень у місті від тихого вбивці постраждали десятки людей, чи не половина випадків – летальні. Після нещодавньої трагедії, коли двоє молодих туристів з Києва отруїлися в орендованій квартирі, газовики ще більше забили на сполох.

Комунальники вирішили позапланово перевірити квартири, де ще й досі є пічне опалення або ж мешканці користуються газовими приладами.

Та сьогодні стало відомо про чергову втрату від рук тихого вбивці. У Львові знайшли тіла мешканців приватного будинку. Загинуло подружжя, 36-річний чоловік та 38-річна дружина. Сиротою залишився 10-річний хлопчик, син жінки.

Чадний газ – це продукт горіння, він накопичується, коли в приміщенні бракує кисню. Тому перше, що варто перевірити – чи немає зворотної тяги, тобто, чи з газового приладу повітря потрапляє справді в димохід, а не в квартиру.

Найчастіше це трапляється тоді, коли мешканці одночасно використовують газові котли, колонки та електровитяжку. Тоді тяга просто зворотна, газовий прилад не вимикається, бо датчик розуміє, що рух повітря здійснюється, але всі продукти згоряння потрапляють у помешкання. Більшість отруєнь спричинені саме такими випадками. Комунальники наголошують: впливати на виведення чадного газу може навіть перепад температур і швидкість вітру. Тож радять перевіряти тягу хоча б щотижня.

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Найбільший ризик отруєння чадним газом у ванній кімнаті, якщо там воду нагріває газова колонка. Між дверима й підлогою мають бути щілини, натомість у трубі, навпаки, жодних дірок.

Врятувати життя можуть прості правила: потрібно прочищати димарі від кіптяви та павутиння, повиймати сіточки від тарганів, встановлювати пластикові вікна з мікровентиляцією та обов’язково придбати для помешкання датчик, який визначає рівень чадного газу в повітрі.

Раніше Факти ICTV писали про пічне опалення будинку: головні правила використання.

Опубліковано Cічень, 24 в 21:42



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