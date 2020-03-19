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Факти / Надзвичайні події

Величезні клуби чорного диму: у Києві масштабна пожежа

На проспекті Науки в Києві сталася масштабна пожежа. Загоряння досить потужне, тому клуби чорного диму видно у всіх частинах столиці.

За словами місцевих жителів, там розміщені старі склади.

Рятувальники вже прибули на місце.

Читайте: У Києві горів Мінкульт, пожежу локалізовано – обійшлося без жертв

Пожежа в Києві: на проспекті Науки горять склади

Пожежа в Києві: на проспекті Науки горять склади

Як повідомлялося, у січні біля Києва загорівся магазин ТЦ Меблевий Городок. На момент прибуття рятувальників у вогні були 600 квадратних метрів магазину.

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