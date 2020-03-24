PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Станом на 23 березня у світі інфіковано коронавірусом 381 621 особа. Вилікуватися від хвороби вдалося 101 806 пацієнтам, а 16 563 особи померли.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у Китаї – там заразилися 81 553 особи. В Італії інфікувалися 63 927 осіб, а померло – 6 077.

Третю позицію за кількістю заражених коронавірусом посідають США. Загальна кількість хворих у країні становить 46 442.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Станом на 24 березня в Україні лабораторно підтверджено 73 випадки Covid-19, троє з них – летальні. Одна людина вилікувалася.

Коронавірус офіційно підтверджений у:

  • Дніпропетровській області – 2;
  • Донецькій області – 1;
  • Житомирській області – 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківській області – 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
  • Києві – 29 (з них 20 виявлено за останню добу);
  • Київській області – 5, з яких 1 за останню добу;
  • Львівській області – 2, з яких 1 за останню добу;
  • Тернопільській області – 1;
  • Чернівецькій області – 25 (1 летальний);
  • Черкаській області – 1 підтверджено за останню добу.

Нагадаємо, літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт Бориспіль партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Військовий борт привіз із Китаю два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тис. тестів для експрес-діагностики.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка