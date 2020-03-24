Станом на 23 березня у світі інфіковано коронавірусом 381 621 особа. Вилікуватися від хвороби вдалося 101 806 пацієнтам, а 16 563 особи померли.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у Китаї – там заразилися 81 553 особи. В Італії інфікувалися 63 927 осіб, а померло – 6 077.

Третю позицію за кількістю заражених коронавірусом посідають США. Загальна кількість хворих у країні становить 46 442.

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Станом на 24 березня в Україні лабораторно підтверджено 73 випадки Covid-19, троє з них – летальні. Одна людина вилікувалася.

Коронавірус офіційно підтверджений у:

Дніпропетровській області – 2;

Донецькій області – 1;

Житомирській області – 2 (1 летальний);

Івано-Франківській області – 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;

Києві – 29 (з них 20 виявлено за останню добу);

Київській області – 5, з яких 1 за останню добу;

Львівській області – 2, з яких 1 за останню добу;

Тернопільській області – 1;

Чернівецькій області – 25 (1 летальний);

Черкаській області – 1 підтверджено за останню добу.

Нагадаємо, літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт Бориспіль партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Військовий борт привіз із Китаю два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тис. тестів для експрес-діагностики.