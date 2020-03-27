Українські науковці розробили тести на Covid-19, а їх відправили у відпустку

Українська влада доручила Інституту молекулярної біології розробити тест-системи для виявлення коронавірусу в лабораторних умовах.
– Ми зараз говоримо про тести ПЛР, ті, які 100%, ну не 100%, а 99,9 скажуть, чи є у вас цей вірус, чи немає, навіть якщо людина переносить його безсимптомно, – говорить співробітниця Інституту молекулярної біології та генетики.
Медики завдання виконали, але керівники змусили співробітників Інституту взяти відпустку за власний рахунок через недофінансування.
Натомість ми закуповуємо тести з інших країн.
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Нагадаємо, раніше ми уже розповідали, де в Києві та в регіонах пройти тестування на коронавірус.
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