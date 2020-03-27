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Украинские ученые разработали тесты на Covid-19, а их отправили в отпуск

Украинская власть поручила Институту молекулярной биологии разработать тест-системы для выявления коронавируса в лабораторных условиях.

— Мы сейчас говорим о тестах ПЦР, те, которые 100%, ну не 100%, а 99,9 скажут, есть ли у вас этот вирус или нет, даже если человек переносит его бессимптомно, — говорит сотрудница Института молекулярной биологии и генетики .

Медики задачу выполнили, но руководители заставили сотрудников Института взять отпуск за свой счет из-за недофинансирования.

Вместо этого мы закупаем тесты из других стран.

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Напомним, раньше мы рассказывали, где в Киеве и в регионах можно пройти тестирование на коронавирус.

Источник: Надзвичайні новини

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