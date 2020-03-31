Під Одесою внаслідок зсуву ґрунту загинули двоє чоловіків

Трагедія сталася 31 березня близько 5.00. Одеські рятувальники отримали виклик, що у селі Алтестово Біляївського району на березі Хаджибейського лиману двох людей засипало ґрунтом.

На місці події бійці ДСНС розчистили ґрунт та дістали двох чоловіків без ознак життя.

Обставини та особи загиблих встановлюються.

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Для звільнення постраждалих залучались три одиниці пожежної техніки та 15 рятувальників.