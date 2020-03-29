У Нікополі Дніпропетровської області патрульні зупинили Toyota Land Cruiser, за кермом якого перебував 56-річний чоловік, а поряд – його 35-річний син.
– Під час перевірки документів та авто в багажнику було виявлено поліетиленовий мішок з тілом. У затриманого виник конфлікт зі співробітником поліції, в результаті чого він здійснив декілька пострілів у його бік, – розповіли у ГУ НП у Дніпропетровській області.
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В результаті вогнепального поранення поліцейський помер на місці. Зброю вилучено та направлено на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
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Застрелив та намагався вивезти тіло: у Нікополі чоловік вбив поліцейського / 2 фотографии
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