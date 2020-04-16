16 квітня в Чорнобильській зоні знову почалася пожежа. Загоряння сталося через сильний вітер.

Про це повідомив член Громадської ради Державного агентства України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

– Знову відкритий вогонь у Чорнобильській зоні, – написав він.

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За його словами, пожежа виникла біля села Корогод.

Нагадаємо, перша пожежа в Чорнобильській зоні виникла 4 квітня. Рятувальники намагалися загасити полум’я протягом 12 днів. 13 квітня пожежа дійшла до Прип’яті.

За фактом пожежі в Чорнобильській зоні поліція відкрила два кримінальні провадження і встановила особу одного з паліїв.

15 квітня рятувальники ДСНС повідомили, що повністю ліквідували осередки пожеж поблизу Прип’яті та Чорнобиля в зоні відчуження ЧАЕС.