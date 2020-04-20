Унаслідок стрілянини в канадській провінції Нова Шотландія загинули понад 16 осіб.

Серед загиблих виявилася співробітниця поліції, ще один представник правоохоронних органів госпіталізований з пораненнями, що не загрожують його життю.

За даними поліції, ввечері 18 квітня, 51-річний Габріель Уортман відкрив вогонь по людях у місті Портапік, приблизно за 130 км на північ від Галіфакса – столиці провінції.

Опісля стрілку вдалося втекти на автомобілі. Його розшукували протягом 12 годин.

Читайте: У США відкрили стрілянину на заводі: є загиблі

Чоловіка затримали на заправці, а пізніше повідомили, що злочинець мертвий. Деталей про загибель Уортона в поліції не розповіли.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав це жахливою ситуацією, а прем’єр-міністр Нової Шотландії Стівен Макнил сказав журналістам, що це один з найбільш безглуздих актів насильства в історії провінції.

Раніше в американському місті Бейкерсфілд у штаті Каліфорнія на закритій вечірці сталася стрілянина.

Як наслідок, загинуло шість осіб, серед жертв є неповнолітні.

Джерело: CBC