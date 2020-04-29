Автомобіль швидкої медичної допомоги потрапив у ДТП на автодорозі біля Переяслава-Хмельницького на Київщині.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

– Водій Peugeot під час виїзду з другорядної дороги, не надав перевагу в русі водієві Volkswagen LT35, який рухався головною дорогою. В результаті цього сталося зіткнення, – повідомляють патрульні.

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Швидка допомога протаранила мікроавтобус: двоє фельдшерів в лікарні / 3 фотографии

Внаслідок автопригоди два фельдшери швидкої отримали травми. Потерпілих шпиталізували до лікарні.

Під час спілкування поліцейські виявили у водія автомобіля ”швидкої” явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Як писали Факти ICTV, курйозне ДТП виникло на бульварі Дружби Народів У Києві.

Відразу сім автомобілів вдарили один одного перед світлофором.