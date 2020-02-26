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Факти / Надзвичайні події

У ДТП на трасі Київ-Чоп: загинули 2 людини, одна в лікарні

Близько 7.00 біля села Конюхів Стрийського району сталася смертельна ДТП.

На трасі Київ-Чоп зіткнулися Ford Focus і BMW.

В результаті аварії загинув 56-річний водій Ford і його 50-річна пасажирка.

Читайте: У Коростені автобус з пасажирами влетів в електроопору – є жертви

Також постраждав водій BMW. Його госпіталізували в районну лікарню в міста Стрий.

Поліція проводить розслідування причин і обставин ДТП.

Нагадаємо, на виїзді з Чернігова автобус лоб в лоб зіткнувся з авто. В результаті ДТП водій авто загинув на місці.

Джерело: ДСНС

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