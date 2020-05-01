Рятувальники витягли 10-річну дитину, яка застрягла під плитою

Рятувальники звільнили дитину, яка застрягла між стіною та сходами у місті Первомайський на Дніпропетровщині.

10-річний хлопець опинився затиснутою між цегляною стіною та бетонними сходами будівлі закритої школи.

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Рятувальники відразу заспокоїли малечу та негайно приступили до операції з порятунку.

Використовуючи спеціальні інструменти, вони звільнили хлопця з бетонної пастки. Вся операція тривала 20 хвилин.

Нагадаємо, у селищі Біловодськ Луганської області компанія неповнолітніх влаштувала погром на кладовищі.

Наслідком “дитячих розваг” стали пошкоджені могильні плити та зруйновані хрести на 30 могилах.