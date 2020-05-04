Злива в Києві: авто пливуть по дорозі, центр зупинився в пробках

Негода прийшла у Київ – буквально за кілька хвилин місто накрила зливою з грозою.

Гроза гримить у всіх районах столиці, найбільше вологи у центрі міста.

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У центрі Києва спостерігаються затори 4 бали.

– Під час гроз можливі град та шквалисте посилення вітру, – пише у себе на Facebook синоптик Наталія Діденко.

У Оболонському районі зафіксували град.

Також град падав в мікрорайоні Бортничі.

На вул. Георгія Кірпи змило частину газону разом з бордюром.

Як писали Факти ICTV, у вівторок, 5 травня, дощі та грози прогнозують на всій території України.

Джерело: Наталія Діденко