Злива в Києві: авто пливуть по дорозі, центр зупинився в пробках

Негода прийшла у Київ – буквально за кілька хвилин місто накрила зливою з грозою.
Гроза гримить у всіх районах столиці, найбільше вологи у центрі міста.
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У центрі Києва спостерігаються затори 4 бали.
– Під час гроз можливі град та шквалисте посилення вітру, – пише у себе на Facebook синоптик Наталія Діденко.
У Оболонському районі зафіксували град.
Також град падав в мікрорайоні Бортничі.
На вул. Георгія Кірпи змило частину газону разом з бордюром.
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Як писали Факти ICTV, у вівторок, 5 травня, дощі та грози прогнозують на всій території України.
Джерело: Наталія Діденко