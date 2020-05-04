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Факти / Надзвичайні події

Злива з градом в Києві: авто пливуть по дорозі, центр зупинився в заторах

Негода прийшла у Київ – буквально за кілька хвилин місто накрила зливою з грозою.

Гроза гримить у всіх районах столиці, найбільше вологи у центрі міста.

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У центрі Києва спостерігаються затори 4 бали.

Злива в Києві: авто пливуть по дорозі, центр зупинився в пробках

– Під час гроз можливі град та шквалисте посилення вітру, – пише у себе на Facebook синоптик Наталія Діденко.

У Оболонському районі зафіксували град.

Злива в Києві: авто пливуть по дорозі, центр зупинився в пробках

Також град падав в мікрорайоні Бортничі.

Злива в Києві: авто пливуть по дорозі, центр зупинився в пробках

На вул. Георгія Кірпи змило частину газону разом з бордюром.

 

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В Киеве на Кирпы, 3 из-за непогоды смыло все

Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Як писали Факти ICTV, у вівторок, 5 травня, дощі та грози прогнозують на всій території України.

Джерело: Наталія Діденко

Джерело: ДТП.kiev.ua

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