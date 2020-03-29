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Факти / Надзвичайні події

На Філіппінах розбився пасажирський літак – загинули вісім лікарів

На Філіппінах в аеропорту Маніли розбився пасажирський літак.

Катастрофа сталася з лайнером авіакомпанії Lion Air під час злету.

Літак повинен був доставити медичні маски і ліки лікарям, які борються з коронавірусом.

Читайте: Аварія літака в Стамбулі забрала життя вже трьох осіб

За попередніми даними, на борту було вісім лікарів, всі вони загинули.

Раніше Факти ICTV писали, що у  води Чорного моря біля анексованого Криму впав російський винищувач Су-27.

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