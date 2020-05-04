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Факти / Надзвичайні події

На трасі Дніпро-Миколаїв зіткнулися легковик та фура – двоє загиблих

У Софіївському районі Дніпропетровської області на трасі Дніпро-Миколаїв 3 травня о 23.18 сталася смертельна ДТП.

За селом Кам’янка зіткнулися легковий автомобіль Mazda 3 та вантажівка МАN. Внаслідок аварії загинули двоє людей – 30-річний водій та 18-річна пасажирка Mazda. Тіла загиблих рятувальники дістали з авто за допомогою спецінструменту.

Ще двох пасажирів – 19-річну дівчину та 25-річного хлопця – госпіталізовано з різними травмами до Криворізької міської клінічної лікарні №2.

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Водій вантажного автомобіля не постраждав.

  • На трасі Дніпро-Миколаїв зіткнулися легковик та фура
  • На трасі Дніпро-Миколаїв зіткнулися легковик та фура
  • На трасі Дніпро-Миколаїв зіткнулися легковик та фура
  • На трасі Дніпро-Миколаїв зіткнулися легковик та фура
  • На трасі Дніпро-Миколаїв зіткнулися легковик та фура
  • На трасі Дніпро-Миколаїв зіткнулися легковик та фура
На трасі Дніпро-Миколаїв зіткнулися легковик та фура – двоє загиблих / 3 фотографии

Подібна ДТП сталася напередодні в Полтавській області. У Кременчуці внаслідок зіткнення легковика і вантажівки загинули дві людини.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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