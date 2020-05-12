Злив персональних даних українців у Telegram: поліція відкрила справу

За фактом поширення персональної інформації громадян на одному з анонімних Telegram-каналів відкрито провадження за ч. 2 ст. 361 ККУ – Несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації).

Крім цього, попередньо встановлено, що ці дані є компіляцію з інформаційних баз різних державних відомств і недержавних організацій за попередні роки і не має відношення до початку роботи державного мобільного додатку Дія.

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Роботу Telegram-каналу, який протиправно розповсюджував персональні дані громадян, заблоковано.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації запевнили, що оприлюднені в Telegram-боті Ua Baza BOT дані користувачів не мають відношення до додатку Дія.