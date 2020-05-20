У Харкові пенсіонер через ревнощі вбив дружину і увімкнув газ на кухні

В одній із квартир будинку по вулиці Світлій у Харкові близько 11.40 сталося вбивство 64-річної жінки, про що у поліцію повідомив 40-річний син потерпілої.

На місці злочину правоохоронці виявили тіло пенсіонерки з синцями та саднами на шиї.

У квартирі знаходився також її 63-річний чоловік, який зізнався у вбивстві дружини через ревнощі.

Він розповів, що після цього намагався покінчити життя самогубством – спершу хотів порізати вени, а потім відкрив газ на кухні.

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Підозрюваного в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ) затримали. Йому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язення.

У березні в одному із сіл Черкаської області батько задушив своїх дітей, а потім повісився сам.