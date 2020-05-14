Сам попросив про арешт: у Рівному п’яний чоловік перерізав горло своїй коханій

У Рівному відбувся суд за справою жорстокого вбивства жінки, яке умисно скоїв її хлопець.
Підсудний не відразу зізнався у тому, що позбавив життя 38-річну Ірину, перерізавши їй горло ножем.
Як повідомили у поліції, вбивство відбулось о п’ятій ранку, а до відділку Олександр прийшов вже о третій дня наступного дня.
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Сусіди добре відгукувалися про жінку та навіть помічали, що останніми днями вона виглядала дуже щасливою.
На суді 25-річний чоловік зізнався у скоєному та сам попросив про арешт.
На час розгляду справи його 2 місяці тримуть у СІЗО. Якщо Олександра визнають винним, за гратами він ризикує прожити найближчі 15 років.
Нагадаємо, 11 травня у Рівному чоловік скоїв криваве вбивство коханої жінки, перерізавши їй горло ножем.