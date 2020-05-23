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Факти / Надзвичайні події

У касці та бронежилеті. У Житомирі судять підозрюваного у масовому вбивстві

Корольовський районний суд Житомира почав обрання запобіжного заходу 58-річному чоловіку, якого підозрюють у масовому розстрілі сімох людей на рибалці.

Підозрюваний перебуває в будівлі суду у касці та бронежилеті. Біля суду чергує 50 правоохоронців

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У залі суду немає родичів ні з боку підозрюваного, ні з боку загиблих.

Як писали Факти ICTV, за версією поліції 58-річний Анатолій Захаренко застрелив з мисливської рушниці сімох людей, які приїхали на риболовлю у селі Новоселиця Попільнянського району  Житомирській області.

 

Джерело: УНН

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