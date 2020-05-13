Скандал на Запоріжжі: з моргу зникло тіло мертвонародженої дівчинки

В Енергодарі Запорізької області під час пологів померла дитина, а пізніше від ускладнень і мати.

Жінку перевезли до реанімації обласної лікарні, проте через 43 дні вона померла.

Чоловік хотів поховати дружину разом з дитиною, тіло якої мало б бути у морзі. Проте труп немовляти зник.

Акушер-гінеколог Енергодарської центральної лікарні Микола Маєвський припускає, що тіло могли десь викинути або ж має місце торгівля біоматеріалами.

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Батько звернувся із заявою до поліції, де справу кваліфікують як наругу над небіжчиком.

Заступник головного лікаря Енергодарської медико-санітарної частини Ірина Жиркова, де розташований пологовий будинок і морг, вважає, що, ймовірно, одразу після експертизи в Запоріжжі тіло забрала спеціальна фірма, яка займається утилізацією біоматеріалів.

У лікарні проводять службове розслідування, щоб з’ясувати, хто ж дав вказівку спалити тіло немовляти разом із відходами.

Нещодавно в одній з квартир селища Слобожанське в Дніпропетровській області медики виявили труп 2-річної дитини.