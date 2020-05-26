У Києві розстріляли туриста з Чорногорії, оголошено план Перехоплення – ЗМІ

У Києві невідомі вистрілили в живіт туристу з Чорногорії. Іноземець вижив, його госпіталізовано.

Напад стався на вулиці Драгомірова у Печерському районі столиці. У злочині брали участь двоє чоловіків, які втекли з місця події на автомобілі Smart.

Біля 5-го будинку на Драгомірова зловмисники підпалили своє авто та зникли у невідомому напрямку. Машину загасили правоохоронці, які прибули на виклик.

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Поліція оголосила план Перехоплення.

Нагадаємо, 22 травня у Вишгороді на Київщині убили ветерана АТО з батальйону Айдар.