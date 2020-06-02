Зниклого українського військового утримує ФСБ у Криму

Російські прикордонники в окупованому Криму затримали українського військового.
За попередньою інформацією, причиною став “незаконний перетин державного кордону” Росії.
Стосовно українця росіяни вже порушили кримінальну справу: під час обшуків у нього нібито знайшли наркотики.
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За даними російських спецслужб, чоловіка звати Добринський Є. В.
Ймовірно, йдеться про зниклого українського військовослужбовця, якого востаннє бачили неподалік адмінкордону із Кримом, у районі півострова Чонгар.
Про його зникнення стало відомо вранці 31 травня: чоловік просто перестав відповідати на дзвінки.
У ЗСУ повідомили, що наразі опрацьовують версію викрадення українця, оскільки неподалік наглядового посту військові виявили сліди боротьби з невідомими особами.