Зниклого українського військового утримує ФСБ у Криму

Російські прикордонники в окупованому Криму затримали українського військового.

За попередньою інформацією, причиною став “незаконний перетин державного кордону” Росії.

Стосовно українця росіяни вже порушили кримінальну справу: під час обшуків у нього нібито знайшли наркотики.

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За даними російських спецслужб, чоловіка звати Добринський Є. В.

Ймовірно, йдеться про зниклого українського військовослужбовця, якого востаннє бачили неподалік адмінкордону із Кримом, у районі півострова Чонгар.

Про його зникнення стало відомо вранці 31 травня: чоловік просто перестав відповідати на дзвінки.

У ЗСУ повідомили, що наразі опрацьовують версію викрадення українця, оскільки неподалік наглядового посту військові виявили сліди боротьби з невідомими особами.