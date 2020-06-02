PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Зниклого українського військового утримує ФСБ у Криму

Російські прикордонники в окупованому Криму затримали українського військового.

За попередньою інформацією, причиною став “незаконний перетин державного кордону” Росії.

Стосовно українця росіяни вже порушили кримінальну справу: під час обшуків у нього нібито знайшли наркотики.

Читайте: У 2018 році обстріляли Бахмутську трасу: СБУ знайшла вбивць українських силовиків

За даними російських спецслужб, чоловіка звати Добринський Є. В.

Ймовірно, йдеться про зниклого українського військовослужбовця, якого востаннє бачили неподалік адмінкордону із Кримом, у районі півострова Чонгар.

Про його зникнення стало відомо вранці 31 травня: чоловік просто перестав відповідати на дзвінки.

У ЗСУ повідомили, що наразі опрацьовують версію викрадення українця, оскільки неподалік наглядового посту військові виявили сліди боротьби з невідомими особами.

Джерело: РИА Новости

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка