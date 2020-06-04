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Факти / Надзвичайні події

Збив матір та протаранив дерево. 12-річний хлопець влаштував ДТП у центрі Одеси

12-річний хлопець катався по Одесі на автомобілі, який дала йому мати. Підліток поїхав та збив її.

Хлопця перехопили поліцейські та повернули матері. Однак він сів за кермо вдруге і врізався у стовп.

Поки поліція безуспішно намагалася витягнути його з салону авто, він знову завів двигун і спробував втекти.

Машина врізалась вдруге у дерево на вул. Святослава Ріхтера.

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Поліцейським, щоб витягти хлопця з салону, довелося розбити скло.

Підліток керував машиною сидячи на подушці.

ДТП В Одесі

В центрі Одеси маршрутне таксі збило чоловіка на пішохідному переході. Водій маршрутки порушив ПДР, виїхавши на пішохідний перехід на червоний сигнал світлофору.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці.

Джерело: Траса Е-95

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