12-річний хлопець катався по Одесі на автомобілі, який дала йому мати. Підліток поїхав та збив її.
Хлопця перехопили поліцейські та повернули матері. Однак він сів за кермо вдруге і врізався у стовп.
Поки поліція безуспішно намагалася витягнути його з салону авто, він знову завів двигун і спробував втекти.
Машина врізалась вдруге у дерево на вул. Святослава Ріхтера.
Читайте: Заїхав на великій швидкості: в Одесі авто збило трьох людей на парковці
Поліцейським, щоб витягти хлопця з салону, довелося розбити скло.
Підліток керував машиною сидячи на подушці.
ДТП В Одесі
В центрі Одеси маршрутне таксі збило чоловіка на пішохідному переході. Водій маршрутки порушив ПДР, виїхавши на пішохідний перехід на червоний сигнал світлофору.
Від отриманих травм пішохід загинув на місці.
Джерело: Траса Е-95