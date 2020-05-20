В Одесі маршрутка на смерть збила чоловіка на пішохідному переході

20 травня в Одесі сталася смертельна ДТП за участю маршрутного таксі, водій якого збив чоловіка на пішохідному переході.

Про це повідомили у поліції області.

Водій маршрутки порушив ПДР, виїхавши на пішохідний перехід на червоний сигнал світлофору, коли чоловік вже переходив дорогу.

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Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

– Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група та патрульні. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ, – йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюються.

Раніше Факти ICTV розповідали про смертельне ДТП на Хмельниччині, в результаті якого один чоловік загинув, а ще двоє людей потрапили до реанімації. Тоді на зустрічній смузі зіткнулися Фіат Скудо та ВАЗ 2104.