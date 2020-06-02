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Факти / Надзвичайні події

Заїхав на великій швидкості: в Одесі авто збило трьох людей на парковці

В Одесі на паркувальному майданчику біля торгового центру Панорама іномарка збила трьох людей.

ДТП сталося вчора близько 22.30 на майдані Незалежності, 1.

– Біля торгового центру на території парковки водій авто Subaru Legacy здійснив наїзд на трьох пішоходів, – повідомили в поліції.

У результаті аварії в лікарню доставлені двоє чоловіків – 29-ти і 28-ми років, а також 28-річна жінка.

ДТП в Одесі: на парковці іномарка збила трьох людей

На місці події працював слідчий. Наразі всі обставини ще з’ясовуються.

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За словами очевидців, водій іномарки в’їхав на парковку на великій швидкості.

Через перевищення швидкості та недотримання правил дорожнього руху у Мелітополі авто протаранило маршрутку, і вона перекинулася. Водій легковика їхав на заборонений сигнал світлофора.

Джерело: Патрульна поліція Одеської області

Фото: Odessa Online

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