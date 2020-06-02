ДТП в Одесі: на парковці іномарка збила трьох людей

В Одесі на паркувальному майданчику біля торгового центру Панорама іномарка збила трьох людей.
ДТП сталося вчора близько 22.30 на майдані Незалежності, 1.
– Біля торгового центру на території парковки водій авто Subaru Legacy здійснив наїзд на трьох пішоходів, – повідомили в поліції.
У результаті аварії в лікарню доставлені двоє чоловіків – 29-ти і 28-ми років, а також 28-річна жінка.
На місці події працював слідчий. Наразі всі обставини ще з’ясовуються.
Читайте: У Харкові сталася ДТП з поліцейським авто – є загиблі
За словами очевидців, водій іномарки в’їхав на парковку на великій швидкості.
Через перевищення швидкості та недотримання правил дорожнього руху у Мелітополі авто протаранило маршрутку, і вона перекинулася. Водій легковика їхав на заборонений сигнал світлофора.
Джерело: Патрульна поліція Одеської області
Фото: Odessa Online