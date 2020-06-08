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Факти / Надзвичайні події

6 днів просидів у колодязі: на Балі врятували туриста з українським паспортом

Із покинутого колодязя на Балі врятували туриста, який перебував там шість днів.

Крики про допомогу почув фермер. Коли 29-річного Джейкоба підняли з колодязя рятувальники, у нього була зламана нога.

Чоловік розповів правоохоронцям, що намагався втекти від дикого собаки, який переслідував його.

Турист вижив тільки завдяки питній воді в колодязі, розповіли у поліції.

ЗМІ пишуть, що Джейкоб мав із собою паспорт громадянина України та водійські права, видані у Великій Британії.

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У минулому році в Дніпрі рятувальники дістали з колодязя 67-річну пенсіонерку, яку не могли знайти рідні.

Жінка два дні просиділа в колодязі, перш ніж рятувальники за допомогою драбини та мотузки витягли її нагору.

Цікаво, що знайти жінку допомогла собака.

Джерело: Fox news

Фото: Dreamstime

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