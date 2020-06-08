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Факти / Надзвичайні події

В Одесі чоловік видерся на 11-метровий пам’ятник і почав його мити

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який заліз на монумент Засновникам Одеси в центрі міста.

Камери зняли, як екстремал залазить до самого верху пам’ятника, який заввишки понад 11 метрів, та починає протирати голову фігури.

Чоловік припинив це робити тільки тоді, коли рятувальники ДСНС приставили до пам’ятника драбину, щоби зняти “альпініста”.

У цей момент чоловік самостійно зліз на землю та повідомив, що просто “хотів помити” пам’ятник.

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Більше детально він пояснював свій вчинок уже у відділенні поліції.

Зазначимо, що поліцейські та рятувальники ДСНС регулярно знімають руферів із різних об’єктів. Дуже часто екстремалами виявляються діти. Так, у Києві в минулому році довелося знімати з Північного мосту одразу шістьох дітей.

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