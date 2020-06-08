6 дней просидел в колодце: на Бали спасли туриста с украинским паспортом

Из заброшенного колодца на Бали спасли туриста, который находился там шесть дней.
Крики о помощи услышал фермер. Когда 29-летнего Джейкоба подняли из колодца спасатели, у него была сломана нога.
Мужчина рассказал правоохранителям, что пытался убежать от дикой собаки, преследовавшей его.
Турист выжил только благодаря питьевой воде в колодце, рассказали в полиции.
СМИ пишут, что Джейкоб имел с собой паспорт гражданина Украины и водительские права, выданные в Великобритании.
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Спасение из колодца в Украине
В прошлом году в Днепре спасатели достали из колодца 67-летнюю пенсионерку, которую не могли найти родные.
Женщина два дня просидела в колодце, прежде чем спасатели при помощи лестницы и веревки вытащили ее наверх.
Интересно, что найти женщину помогла собака.
Источник: Fox news