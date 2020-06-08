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Факты / Происшествия

6 дней просидел в колодце: на Бали спасли туриста с украинским паспортом

Из заброшенного колодца на Бали спасли туриста, который находился там шесть дней.

Крики о помощи услышал фермер. Когда 29-летнего Джейкоба подняли из колодца спасатели, у него была сломана нога.

Мужчина рассказал правоохранителям, что пытался убежать от дикой собаки, преследовавшей его.

Турист выжил только благодаря питьевой воде в колодце, рассказали в полиции.

СМИ пишут, что Джейкоб имел с собой паспорт гражданина Украины и водительские права, выданные в Великобритании.

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Спасение из колодца в Украине

В прошлом году в Днепре спасатели достали из колодца 67-летнюю пенсионерку, которую не могли найти родные.

Женщина два дня просидела в колодце, прежде чем спасатели при помощи лестницы и веревки вытащили ее наверх.

Интересно, что найти женщину помогла собака.

Источник: Fox news

Фото: Dreamstime

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