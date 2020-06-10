Катався на дірявому човні: 9-річний хлопчик загинув на очах у брата та сестри

9-річний хлопчик втопився під час катання на човні на очах його 11-річного брата та сестри.

Трагедія сталася вдень 10 червня Краснограді на Харківщині, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Двоє братів та 13-річна сестра взяли з дому дерев’яний човен та плавали ним річкою Берестова без нагляду батьків.

У човні були дірки і через деякий час він пішов під воду. Наймолодший із дітей не зміг випливти на берег.

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Діти покликали на допомогу жінку, яка гуляла по березі.

– Жінка повідомила в поліцію, що незнайомі їй діти підбігли до неї та розповіли, що втонув їх брат. На місце одразу прибули рятувальники та медики. На жаль, не зважаючи на реанімаційні заходи, хлопчик помер, – сказано в повідомленні.

Поліцейські встановлюють усі обставини. Відомо, що сім’я перебуває на обліку, як неблагополучна.

Відкрите море

23-річного хлопця та трьох дітей 10, 13 та 15 років віднесло на гумовому матраці у відкрите море у районі пляжі Малібу міста Бердянськ Запорізької області.

Їх виявили рятувальники на відстані приблизно 700 м від берегу. Медичної допомоги врятовані не потребували.