23-річного хлопця та трьох дітей 10, 13 та 15 років віднесло на гумовому матраці у відкрите море у районі пляжі Малібу міста Бердянськ Запорізької області.

Відпочивальників знайшли на відстані приблизно 700 м від берега рятувальники КП Бердянської міської Ради.

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– Всі врятовані є мешканцями Бердянська. Під час купання на гумовому матраці їх віднесло у відкрите море, – йдеться у повідомленні.

Медичної допомоги врятовані не потребували.

Безпека на морі

Міністерство охорони здоров’я не забороняє купання в морях і річках через епідемію коронавірусу.

Фахівці підтвердили, що морська сіль та ультрафіолетове випромінювання знищує збудник коронавірусу.

Водночас потрібно бути обережним і дотримуватись правил безпеки:

не перебувати на сонці без капелюха;

у морі не запливати та обмежувальні знаки.

У разі погіршення самопочуття – йти у прохолодне місце. При появі нудоти та блювання – звернутись до лікаря.