23-річного хлопця та трьох дітей 10, 13 та 15 років віднесло на гумовому матраці у відкрите море у районі пляжі Малібу міста Бердянськ Запорізької області.
Відпочивальників знайшли на відстані приблизно 700 м від берега рятувальники КП Бердянської міської Ради.
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– Всі врятовані є мешканцями Бердянська. Під час купання на гумовому матраці їх віднесло у відкрите море, – йдеться у повідомленні.
Медичної допомоги врятовані не потребували.
Безпека на морі
Міністерство охорони здоров’я не забороняє купання в морях і річках через епідемію коронавірусу.
Фахівці підтвердили, що морська сіль та ультрафіолетове випромінювання знищує збудник коронавірусу.
Водночас потрібно бути обережним і дотримуватись правил безпеки:
- не перебувати на сонці без капелюха;
- у морі не запливати та обмежувальні знаки.
У разі погіршення самопочуття – йти у прохолодне місце. При появі нудоти та блювання – звернутись до лікаря.