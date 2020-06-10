Катался на дырявой лодке: 9-летний мальчик погиб на глазах у брата и сестры

9-летний мальчик утонул во время катания на лодке на глазах его 11-летнего брата и сестры.

Трагедия произошла Днем 10 июня Краснограде на Харьковщине, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Двое братьев и 13-летняя сестра взяли из дома деревянную лодку и плавали на ней рекой Берестова без присмотра родителей.

В лодке были дырки и через некоторое время она ушла под воду. Младший из детей не смог выплыть.

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Дети позвали на помощь женщину, которая гуляла по берегу.

— Женщина сообщила в полицию, что незнакомые ей дети подбежали к ней и рассказали, что утонул их брат. На место сразу прибыли спасатели и медики. К сожалению, несмотря на реанимационные мероприятия, мальчик умер, — сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства. Известно, что семья состоит на учете, как неблагополучная.

Открытое море

23-летнего парня и трех детей 10, 13 и 15 лет унесло на резиновой матрасе в открытое море в районе пляжа Малибу города Бердянск Запорожской области.

Их обнаружили спасатели на расстоянии примерно 700 м от берега. В медицинской помощи спасенные не нуждались.