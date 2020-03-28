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Факти / Надзвичайні події

Рятував дитину: у Харкові в водосховищі втопився чоловік

28 березня у Харкові на Олексіївському водосховищі втопився чоловік, який хотів врятувати дитину.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Дитина, граючись на березі, випадково впала у воду.

Чоловік, що був неподалік, кинувся її рятувати, однак сам виплисти уже не зміг.

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Бригада медиків, яка прибула на місце трагедії, констатувала смерть чоловіка.

Про стан дитини поки не повідомляється.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли про жахливий випадок на Черкащині, де чоловік задушив трьох дітей і повісився сам.

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