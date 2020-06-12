У Кривому Розі чоловік вдарив товариша по чарці цеглою по голові під час застілля.

Гість відразу втратив свідомість, а його закривавлене тіло продовжувало лежати на підлозі далі. Ніхто з учасників “вечірки” не викликав швидку.

У поліцію подзвонили сусіди, які повідомили, що в цьому будинку когось вбивають.

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По приїзду медиків, чоловік був госпіталізований з важкою травмою голови, але в той же вечір пішов з лікарні.

За словами сусідів, господар будинку заробляє на життя продаючи наркотики. Живе зі своєю коханкою. Будинок його давно відключили від електрики і від водопостачання.

Раніше він був судимий і відсидів у в’язниці 20 років.

Поки поліція не пред’явила йому ніяких звинувачень.

Подібний випадок стався в Донецькій області, але потерпілому вижити не вдалося. У січні чоловік під час застілля вистрілив сусідові в живіт. Від отриманих травм він помер на місці.

Сусіди вживали в будинку одного з них алкогольні напої. Під час застілля між ними виник й конфлікт, в ході якого господар взяв мисливську рушницю ІЖ-18 і застрелив гостя.