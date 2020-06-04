У Кременчуці чоловік підпалив колишню дружину в магазині

У Кременчуці чоловік облив легкозаймистою рідиною і підпалив свою колишню дружину прямо на очах перехожих.

Близько 16.00 він прийшов до неї на роботу в крамницю декоративної косметики та побутової хімії, а перед підпалом зачинив двері зсередини.

Жінка не встигла вчасно вибігти з магазину: від отриманих травм вона загинула на місці.

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– На місце прибули наряди патрульної поліції та спецпідрозділ ТОР, спецпризначенці батальйону особливого призначення поліції області, слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. На жаль, жінка отримала тілесні ушкодження не сумісні з життям і померла на місці, – повідомив начальник поліції Полтавської області Іван Вигівський.







На очах перехожих: на Полтавщині чоловік підпалив колишню дружину в магазині / 2 фотографии

Правоохоронці затримали вбивцю: його звинувачують у скоєнні умисного вбивства за ч. 2 п. 2 ст. 115 КК України, що передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Усі мотиви та обставини вбивства з’ясовуються.

Тим часом у Харкові правоохоронці розслідують вбивство пенсіонерки від рук її чоловіка, який також планував покінчити життя самогубством, спровокувавши витік газу в багатоповерховому будинку.

Як повідомив сам підозрюваний, причиною вбивства коханої стали ревнощі. Рятувальникам вдалося запобігти вибуху, тому серед жителів будинку постраждалих немає.

За їхніми словами, на пенсіонера сильно вплинув карантин: разом із жінкою він був змушений проводити весь свій час, а на вулиці подружжя майже не з’являлося.